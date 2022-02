'A través de mi ventana': el fenómeno literario de Wattpad llega a Netflix

Ahora, será estrenada en Netflix este viernes 4 de febrero. La adaptación de la obra literaria relata la historia de Raquel, una joven que se enamora de su vecino Ares, por quien hará todo lo posible para llamar a la atención del chico y enamorarlo. La producción, que fue rodada en España, es protagonizada por Clara Galle y Julio Peña.

Sobre la llegada de la novela juvenil a la compañía de streaming, su autora Ariana Godoy no dudó en expresar su felicidad pues todavía sigue sin creerse como sus letras han podido llegaran tan lejos.

“A veces no me lo creo. Cuando uno crece en un país como Venezuela, con la situación en la que está, uno no es de tener muchos sueños, de creer que uno va a tener grandeza o llegar a algún lado en la vida”, contó Godoy en una entrevista con EFE.