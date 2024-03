Tita Cepeda recibió la Medalla Roble Amarillo por salvaguardar la cultura

Allí, en el salón Salón Alejandro Obregón como un guiño del destino, fue condecorada con la Medalla Roble Amarillo, que se entrega por sus significativos logros por la cultura del Caribe.

“Es una forma de agradecimiento todos estos homenajes y yo creo que los homenajes también forman parte de lo que yo llamo ‘Soy juguete del destino’ porque me están apareciendo tantas cosas que me cuesta trabajo enumerarlas, pero sí las estoy agradeciendo muchísimo y algunos se preguntarán ¿qué estoy haciendo aquí en este auditorio tan bonito, tan brillante? quiero dar las gracias y recordar a mi padre que me enseñó a leer, Rafael Manotas, y a mi madre que permitió que legué lo que mi padre me entregaba y a mis hijos Patricia Cepeda y Álvaro Pablo Cepeda todos ya flotando en la dimensión desconocida”, dijo en su discurso visiblemente emocionada.

Por su parte, Toni Celia, director de Arte y Cultura de Uninorte, dijo que haciendo un repaso por todas las mujeres líderes que ha tenido la ciudad y el Caribe Tita Cepeda ha sido un modelo a seguir que ha hecho tanto por el Caribe.

“Darle este reconocimiento es un gusto tremendo y poder llamarla Tita que es alguien cercana a la universidad. Todo nuestro agradecimiento para ti”.

Por su parte, Adolfo Meisel, rector de la Universidad del Norte, comentó que el reconocerle a Tita Cepeda lo que ha hecho tantos años por la cultura del Caribe colombiano es algo que les alegra en la universidad. “Ella es ejemplo de las características del Caribe que a veces la gente no lo ve de esa manera, por los estereotipos que hay de nosotros y olvidan lo que somos”

“Exalto de Tita su sentido del humor, su constancia, su tenacidad, su capacidad para tener una perspectiva amplia, siempre tener una palabra adecuada en muchas circunstancias de la vida. Creo que reflejan un poco su personalidad y su talante”, agregó.