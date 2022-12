40 años del discurso de Gabo que sigue vigente

García Márquez nunca consideró ir vestido de frac a la ceremonia de entrega del premio, desde el primer momento confesó que iría vestido con el traje típico del Caribe, el liqui liqui.

“Espero estar en Estocolmo en guayabera. El traje obligatorio es el frac, pero aceptan que los hindúes vayan con su traje nacional, así que yo estoy dispuesto a demostrar que el liquiliqui es el traje nacional del Caribe”, le afirmó el escritor a Abraham Zabludovsky, periodista de la cadena Televisa.

El 10 de diciembre de 1982 se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los Premios Nobel en la Sala de Conciertos de Estocolmo presididos por los reyes de Suecia y teniendo como testigo a más de mil setecientos asistentes.

Gabo causó sensación en la ceremonia al no seguir el ejemplo de los laureados de medicina, física, economía y química, quienes acudieron en traje de etiqueta negro. El cataquero sobresalía en el escenario vestido de un blanco tan puro como la nieve misma.

Mauricio Vargas, hijo de Germán Vargas, cubrió toda la agenda de Gabo en Estocolmo como enviado especial de EL HERALDO. El periodista recordó una anécdota que le ocurrió al regresarse a Francia, país en el que residía en ese entonces.

“Cuando llegué a Francia en agosto a los colombianos no le pedían visa para entrar al país, en diciembre viajo a Estocolmo a cubrir el Nobel de Gabo y al regresar a París me pedían visa, así que fui al consulado francés en Estocolmo y le expliqué la situación a la funcionaria, ella no me creyó y me pidió una carta firmada por Gabo, yo la conseguí, se la llevé, ella estaba sorprendida y a los dos días tenía mi visa”, confesó Vargas.