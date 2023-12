‘La Cueva por Colombia’ llevó su ruta de letras y pinceles a Aracataca

Karen Moreno, también estudiante de décimo grado, compartió su entusiasmo: “Me ha gustado mucho esta actividad porque he aprendido mucho sobre la antigüedad de Gabo. Me gusta mucho la literatura y me gustaría llegar más a fondo y aprender más sobre”.

Finalmente, Alba Luz Bosa, resaltó la singularidad de la actividad: “Participando de esta actividad me parece que es muy educativa para los niños e interesante, algo diferente del día a día”.