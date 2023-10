Juan Sebastián Plah, primer latino en exponer en Semana Digital de la joyería

En su propuesta de diseño el barranquillero, con estudios en el Instituto Europeo di Design (IED) en Milán, plasma su pasión por el movimiento, la cultura y las tradiciones del Caribe.

Sebastián Plah participa en la exhibición digital con tres piezas plagadas de fantasía y con una estética extraordinaria, inspiradas en la fauna y flora de la región Caribe: el vuelo de las guacamayas y el movimiento de las cayenas al ritmo de la cumbia, dan vida respectivamente a dos juegos de aretes y un collar que conjugan los tonos dorados con la profundidad del azul Caribe.



Sobre la colección, el artista expresó: “El movimiento es uno de los pilares más fuertes de mi trabajo, lo veo como el que transporta la energía y como un símbolo de libertad. Eso, combinado con mi herencia colombiana, de la que me enamoran sus colores vibrantes, sus bailes y alegría, han dado como resultado ‘A Performance of the Soul’, una colección que resalta la esencia mágica de mi costa caribeña natal y al movimiento a través de su música”.



Para el joven diseñador de joyas colombiano, llegar a esta feria “es un sueño hecho realidad. Luego de tres años de compromiso, exploración creativa, búsqueda de materiales y nuevas tecnologías que crearan la sinergia ideal con el trabajo hecho a mano por maestros artesanos, logré crear piezas únicas y cargadas de identidad que hoy hacen parte de este espacio digital lleno de talento”.



Con su participación en la Semana Digital de la Joyería Digital, (Digital Jewerly Week) el artista barranquillero tiene la posibilidad de acceder a un cupo para presentar sus creaciones en la edición 2024 de la Feria Vicenzaoro, la feria de joyería más importante de Europa. Para ello deberá ganar el primer lugar en la presente exhibición recibiendo el visto bueno del jurado y el apoyo de la votación de la audiencia.



“Me apasiona la idea de ser un embajador de la belleza colombiana en el extranjero a través de mi arte. Quiero que los Colombianos se sientan bien representados”, agregó Juan Sebastián, al invitar a todos sus compatriotas a apoyarlo con sus votos.



La DJW (Digital Jewerly Week) tiene como objetivo apoyar a los jóvenes artesanos y diseñadores de joyería, permitiéndoles comunicarse, establecer contactos y mostrar sus creaciones.



Para acceder a la feria y votar por la propuesta de Sebastián Plah, se puede ingresar a través de este link: http://bit.ly/DigitalJewelryWeek.