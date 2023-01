Hamaca y óleo: dos elementos que entretejen a la mujer wayuu

Entre la búsqueda de su estilo propio, Ed fue comparado con un reconocido artista brasilero; sin embargo, Ariza continuó en su propia búsqueda.

“En algún momento del inicio de mi carrera alguien me dijo que pintaba como el artista brasilero Romero Britto, realmente no lo conocía y me gustó su estilo, pero dije: yo no quiero pintar como él, yo quiero pintar como Ed Ariza y comencé a buscar mi propio camino”.

El guajiro recordó con nostalgia su primera exposición individual.

“Mi primera exposición individual de arte fue en el 2006 y en ese momento hice una exploración sobre el óleo y distintos materiales. No quería usar el lienzo tradicional, así que pinté sobre sacos, tela de jeans ajustada al formato y hamacas”.

Hasta el momento, Ed no ha encontrado a otro pintor que como él plasme sus sentires sobre lienzos de hamaca, aunque supone que debe haber algún otro artista.

“Al descubrir la hamaca y ver que tan bien se compenetraba con el óleo, me quedé con estos elementos y fui perfeccionando la técnica. A lo largo de estos años no he conocido otro pintor que haga lo mismo, probablemente haya más artistas”.