El libro que responde ‘¿Qué diablos hacen los influencers?’

Pararse a hablar espontáneamente frente a una cámara para algunos es tarea fácil, y más cuando esto va acompañado de reconocimiento, regalos, patrocinios e invitaciones a eventos con otras figuras públicas. Pero no todo es color de rosa.

Con el objetivo de dar a conocer cómo se mueve la comunicación digital en nuestros días, la periodista y analista digital Linda Patiño presentó su libro ¿Qué diablos hacen los influencers?.

Esta obra es una investigación periodística con más de 30 fuentes de distintos sectores incluyendo influenciadores, agencias, clientes, expertos y testimonios a través de los cuales trata de explicar en ocho capítulos cómo se da ese fenómeno de la influencias en las redes sociales.

Se habla de qué son los influenciadores, cuánto ganan, cómo es el negocio, cómo funcionan las audiencias y lo que significa para las personas llegar a serlo. A su vez, se suman algunas consideraciones de su autora sobre lo que serían en el futuro.

“En este libro trato de explicar de forma sencilla para todos los lectores, incluso para aquellos que no saben mucho de tecnología, qué es un algoritmo, la importancia de darle like o no a una publicación, y cómo la influencia no solo se va en las recomendaciones de restaurantes, la vida fitness o un negocio, sino que también se usa para vender ideas políticas y sociales”, detalló la escritora en conversación con EL HERALDO.

Patiño que lleva trabajando en diferentes campos del mundo de la tecnología durante más de una década explica que las redes sociales son un fenómeno que han llamado su atención desde el comienzo. De esta manera, considera que ¿Qué diablos hacen los influencers? es una primera aproximación sobre todo lo que implica convertirse en una figura pública de esta índole.

La autora considera que la covid-19 cambió la dinámica de las redes sociales, o más bien agigantó su acogida en el público.

“La dimensión de una vida digital es algo de lo que vamos a seguir hablando toda la vida porque creo que es un momento donde nos estamos convirtiendo en unos cocreadores de información como nunca lo habíamos sido y tendrá unas implicaciones impresionantes. No hay camino hacia atrás”, aseguró.