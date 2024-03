‘Artemisas 2024’ Una exposición artística hecha por mujeres

“Se le colocó el nombre de Artemisia en honor y en homenaje a una gran artista del siglo XVII que se llamaba Artemisia. En ella le estamos dando la gran importancia porque en esa temporada, el tema artístico y cultural era muy cerrado y fue ella la que se atrevió a trabajar el tema como tal”, explicó Josefina Better, coordinadora cultural del Club ABC.

Las técnicas utilizadas por las artistas son básicamente óleo sobre lienzo y acuarelas. “Hay muchas mujeres talentosas que solo requieren de un espacio y la oportunidad para demostrar su arte y eso es lo que hemos hecho en el Club ABC, ser la plataforma de exposiciones como estas hechas por mujeres”.

La artista huilense Lorena Losada, contó a EL HERALDO que proviene de una familia musical y que en búsqueda de su talento descubrió su talento a través de una maestra en artes plástica que se dedicó a contarle cuentos infantiles y ella en hojas en blanco comenzaba a dibujar lo que iba escuchando.

“Esa fue la semilla, luego decidí convertirme en abogada, pero es gracias al reconocido pintor cubano Silvio Martínez que me enamoro de la pintura en óleo. Me inspiro en las escenas diarias que vivo. Ahora propuse algo diferente en Artemisa 2024, y es una obra en acuarela, de la mano del ilustrador infantil Lucho Salcedo, es algo con lo que me siento más cómoda”.

Esta exposición permanecerá abierta al público hasta el 28 de marzo.