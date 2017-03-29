Una noche de 'Poemas, Mar y Estrellas' será la de este miércoles en el parque San José.

Así se llama el recital de poemas de Meira Delmar que conmemorará el octavo aniversario de su fallecimiento.

La Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Cultura, realizará el evento de 5:30 a 7:30 pm en el parque aledaño a la Biblioteca Departamental Meira Delmar.

Familiares de Meira recordarán a la poetisa homenajeada. Además de poemas cantados por Javier Jiménez López, quien musicalizó 14 de sus poemas.

Raiz Antigua, un poema traducido al árabe será una de las sorpresas que presentará la biblioteca.