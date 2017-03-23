La estatua de la reina ha sido calificada por el ministro de Antigüedades egipcio, Jaled al Anani, como 'importante, hermosa y única', según un comunicado ministerial.

La obra fue hallada en un templo funerario de Amenhotep III en la zona de Kom al Hitan, situada en la orilla oeste del río Nilo a su paso por Luxor.

La estatua se encuentra esculpida en la parte inferior de la pierna derecha de una estatua de dimensiones colosales de su marido, que fue el noveno gobernante de la XVIII dinastía faraónica y cuyo reinado se prolongó durante 38 años.

Según Al Anani, es la primera vez que se descubre una estatua de alabastro de la reina Tiye en el interior del templo funerario de su esposo, ya que el resto de reproducciones encontradas son de granito.

La arqueóloga armenia Hourig Sourouzian, jefa de la misión, explicó que el hallazgo de la escultura ocurrió de manera 'fortuita', cuando se levantaba la parte inferior del coloso de Amenhotep III.

Sourouzian destacó el buen estado de conservación de la obra y resaltó que todavía conserva los antiguos colores con los que fue pintada.

En este sentido indicó que la escultura necesitará un delicado trabajo de consolidación y de restauración.