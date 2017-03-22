Las obras fueron localizadas en una casa de campo cerca de Nápoles, mientras la policía italiana incautó 20 millones de euros en activos, incluyendo villas y apartamentos. Los investigadores afirman que los activos están vinculados a dos capos de la droga, Mario Cerrone y Raffaele Imperiale.

'No estábamos seguros de que fueran los originales', indicó a Efe Gianluigi D'Alfonso, comandante de la Guardia de Finanza. La figura clave de la investigación fue 'Imperiale', un traficante que en el momento del robo era propietario de un coffee shop de Amsterdam y 'tenía contacto con la mala vida holandesa', explicó D'Alfonso.

Aunque estas dos pinturas no sean muy conocidas siguen siendo piezas imprescindibles para la colección del museo, El paisaje marino de Scheveningen es una de las obras más tempranas de Van Gogh, y es la única pintura en la colección del museo pintada durante su tiempo en La Haya. La pintura de la iglesia en Nuenen retrató el pueblo donde vivían sus padres. 'La pintó como un regalo a su madre, por lo que es una conexión muy personal y emocional', explico el director del Museo Van Gogh, Axel Rueger

Uno de los dos hombres condenados por robar las pinturas dijo al periódico holandés De Telegraaf que originalmente quería robar la famosa pintura de Van Gogh Girasoles, pero estaba demasiado bien protegida.