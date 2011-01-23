Jairo Buitrago

El alcalde Alejandro Char Chaljub hizo oficial el viernes las celebraciones en Barranquilla del Año Internacional de los Afrodescendientes, por declaratoria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el marco del evento realizado en la Galería de la Aduana, la secretaria de Cultura, Patrimonio y Turismo de Barranquilla, Diana Acosta, inauguró la muestra ‘Retratos de mujeres afrocolombianas para el Bicentenario’; el folclorista Abraham Cáceres recibió el premio Vida y Obra del Carnaval que otorgó dicha Secretaría.

La exposición constituye un homenaje a las mujeres que representan la diversidad, la fuerza y la riqueza cultural de la comunidad afrodescendiente, y expresa un fuerte vínculo entre Colombia y África. En las fotografías de gran formato se proyecta la dignidad y la vitalidad de las mujeres negras, raizales y palenqueras de las diferentes zonas que recorrió Angéle Etoundi: Costa Atlántica (Cartagena y San Basilio de Palenque), San Andrés, y la Costa Pacífica (Quibdó, Guapi, Cali y Villarica).

Además del lanzamiento del Calendario Afro 2011, el grupo ‘Marca registrada’, de la cantadora Lourdes Acosta, interpretó temas de su repertorio.