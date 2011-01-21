Después de la proyección de Asalto al cine, de Iria Gómez, el Festival de Cine de Cartagena anunciará su programación oficial el 24 de este mes en la capital de la República.



La película, que hará parte de la competencia obtuvo premio el año pasado en la categoría cine en construcción en el Festival de Cine de San Sebastián.

Además de mostrar esta película el Festival dará a conocer su nueva página web www.ficcifestival.com https://www.ficcifestival.com

Premios. La edición 51 del Festival de Cine de Cartagena, el más antiguo de América Latina, entregará US$10.000 durante la competencia oficial categoría ficción entre los tres primeros lugares a películas de cineastas Iberoamericanos.

En la sección documental se premiarán obras de cineastas con óperas primas hasta aquellos con amplio reconocimiento y experiencia. Cuenta con un premio de US$5.000.

Además, al Premio Movie City por US$25.000 pueden aspirar no solamente las mejores películas que se exhibieron en 2010 sino especialmente nuevas propuestas del cine nacional que por primera vez se exhiban en el país.

Jaime Manrique, jefe de prensa y comunicaciones reportó también que en la competencia oficial de cortometrajes se conocerán los nuevos talentos del cine iberoamericano.

El año pasado el Festival de Cine de Cartagena, con ocasión de sus 50 años de actividades tuvo como país invitado a España y en su cartelera a películas que en su momento y aún siguen generando comentarios como A serious man, de los hermanos Ethan y Joel Cohen; El secreto de tus ojos, de Juan José Campanella, que optó al Oscar en la categoría de película de habla no inglesa, y Celda 211, de Daniel Monzón, Premio Goya, Oso de Plata y Ópera Prima en el Festival de Cine de Berlín.

