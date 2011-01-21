Hoy a las 6 p.m. el alcalde Alejandro Char instala oficialmente las celebraciones del Año Internacional de los Afrodescendientes, por declaratoria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en un evento que se llevará a cabo en las instalaciones de la Aduana.

Esta ocasión servirá también para que el Alcalde le entregue al folclorista Abraham Cáceres el premio Vida y Obra del Carnaval, otorgado por la Secretaría de Cultura del Distrito.

También la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo de Barranquilla inaugura en la Galería de la Aduana la exposición fotográfica I-Dentidad/I-Identity/Eye-Dentity:

‘Retratos de Mujeres Afrocolombianas para el Bicentenario’, de la fotógrafa camerunesa con nacionalidad holandesa Angèle Etoundi Essamba.

En este acto igualmente participan el licenciado Dolcey Romero, el investigador Livingston Crawford, el premio Vida y Obra del Carnaval Abraham Cáceres, y el grupo de la cantadora Lourdes Acosta, Marca Registrada. El rey Momo 2011, Jairo Cáceres, asistirá como invitado especial.

La exposición constituye un homenaje a las mujeres que representan la diversidad, la fuerza y la riqueza cultural de la comunidad afrodescendiente, y expresa un fuerte vínculo entre Colombia y África. La muestra estará hasta finalizar enero.