Johnny Olivares

En estos momentos en el municipio de Baranoa están terminando de elaborar 125 máscaras para los artistas, escritores, cineastas, fotógrafos, caricaturistas, músicos, guionistas, poetas, productores de televisión, periodistas y hasta perfumistas nacionales e internacionales que ya tienen tiquete en mano para venir a protagonizar en Barranquilla el carnaval que exalta la creatividad.

En La Cueva, desde donde el Grupo de Barranquilla marcó la historia literaria y del arte para el país y el mundo, la agenda de actividades rebosa las metas que hace cinco años allí se trazan para darle paso al Carnaval Internacional de las Artes. 'Siempre he dicho que es fácil educar siguiendo manuales, teorías, pero la creación es difícil de enseñar. Por eso nuestro propósito es transferir conocimientos y la posibilidad de que los creadores entren en contacto directo con el público a través de nuestra sesiones', dice Heriberto Fiorillo.

La programación del 16 al 20 de febrero se realizará gratis en el Teatro Amira de la Rosa, donde siempre han tenido cabida los integrantes de las danzas del Carnaval, entre ellas las que habitan la zona de la reciente tragedia invernal. Se espera que corazones generosos lleven sus donativos a una góndola especial.

De marca mayor. Para los amantes de las recetas literarias, el homenajeado de este año es Roberto Burgos Cantor, cuya narrativa siempre ha sido reconocida. Su premio más reciente se lo concedió Casa de las Américas de Cuba. También otra figura de gran dimensión como Burgos llegará a Barranquilla para la sesión ‘Un chocolate con Laura Esquivel’. La escritora mexicana estará frente al público con el escritor Santiago Gamboa, ahora radicado en Italia.

En opinión de Fiorillo, el 19 y 20 el Carnaval tendrá su mejor cartel para que chicos y grandes se diviertan con dos espectáculos, el sábado: teatreros brasileños que se hacen llamar ‘Seres de luz’, los cuales son absolutamente divertidos, y al día siguiente, con el apoyo de la Alianza estará un mimo francés, heredero de la tradición del gran Marcel Marceu.

Otra de las figuras será ‘La tigresa de Oriente’, cantante peruana que bate récord de seguidores por lo que se le conoce como ‘La leona de Youtube’, será entrevista por Antonio Morales y Julián Isaza.

Este año, de padre a hijo, hablarán dos periodistas que se llaman Daniel, y para más señas son Pizano. El hijo es Ospina, director de la revista Soho.

Por primera vez pisará América Latina Oliver Tukú, músico y activista político de Zimbawe, así como el fotógrafo italiano Cesare Cicardini junto con la bailarina de burlesque Glow Swanson. La lista es bien extensa, son 145 estrellas.

También para niños

Heriberto Fiorillo y Efraim Medina, director y codirector de este certamen que ubica a la ciudad en el contexto del panorama cultural mundial han planificado también una programación, del mismo nivel, para niños, del 17 al 20 de febrero, con helado y chocolate gratis. Estarán, entre otros, Memo Orozco, la Banda de Mompox, Celso Román y la voz de Bob Esponja, entre otros.