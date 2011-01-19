Archivo particular

La Alianza Colombo Francesa de Barranquilla inicia sus actividades este año con nuevas propuestas de cursos para todos sus estudiantes y público general, interesados en el aprendizaje de la lengua francesa.

Las inscripciones están abiertas para todos los niveles: elemental, intermedio, avanzado y superior. Las clases empezarán el lunes 24 de enero.

Los estudiantes podrán escoger módulos de 40 horas mensuales (de lunes a jueves o los sábados) o módulos de 20 horas mensuales (dos veces por semana).

También hay cursos para niños de 8 a 10 años (15 horas mensuales) y cursos para adolecentes de 12 a 15 años (20 horas mensuales).

La Alianza Colombo Francesa también ofrece talleres de preparación para los diplomas Delf- Dalf (Diplomas de estudios en lengua Francesa), así como francés para los negocios y talleres de preparación para la vida en Quebec.

Otras opciones pedagógicas son: talleres de perfeccionamiento lingüístico, talleres de fonética, cursos de conversación y clases particulares para estudiantes y ejecutivos.

Se garantiza que el plan de estudios está basado en el Marco Común Europeo de Referencia (Cecr) y que todo el personal docente es altamente calificado y en formación continua.

En esta insitución académica, de larga trayectoria en la ciudad se dispone de una metodologías que se adaptan a las necesidades del estudiante y con equipos de última tecnología que facilitan un aprendizaje rápido e interactivo.