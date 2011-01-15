Archivo particular

Piero es una de las leyendas vivas de la música popular. Sus canciones están en el recuerdo de antiguos seguidores y en la mente joven de las nuevas generaciones .

Siempre vigente, el músico argentino sale de gira con frecuencia por los países latinoamericanos.

Comprometido con la causa social, romántico, sobreviviente de la dictadura militar, hablamos con él desde Nuevo York, a propósito de su próxima visita a

Barranquilla como uno de los artistas del Carnaval Internacional de las Artes 2011, que se realizará del 16 al 20 de febrero.

¿Cuáles son sus recuerdos de su último concierto en Barranquilla?

Fue hace tanto tiempo. Recuerdo ese concierto en el Coliseo Cubierto, fue increíble ver a los pibes que se metían por todos lados, por las ventanas, por el techo. Un lleno total. Yo toqué solo con una guitarra y no fue necesario más, la gente cantaba las canciones a todo pulmón, me acuerdo que me pedían a gritos cantar Los americanos.

¿Qué tiene su música para que despierte tantas emociones juntas?

Pienso que la gente entiende mi música a través de mi mensaje, entonces el público se conmueve, pero también hay una historia de 30 años en la música, eso mueve las fibras, hay tantas historias que nos unen, y la gente se identifica con mis canciones y en cierta forma las hacen suyas.

Piero siempre ha sido sensible a la problemática latinoamericana. ¿Cómo ve la situación en estos momentos?.



Veo a Latinoamérica convulsionada, con muchos problemas, tantos gobiernos que incumplen sus propósitos, pero también lo veo cerca esa unidad Latinoamericana que soñó Bolívar y San Martín, y que muchos otros anhelaron. Esperemos que todas estas cumbres presidenciales estén llevándonos por el camino de esa unión.

¿En el ámbito musical latinoamericano qué propuestas han llamado su atención ?

Creo que el despertar de la América Latina siempre está presente en el alma de quienes tenemos un propósito a través de lo que sea nuestro arte de expresión.

Justo hace días escuchaba el tema que grabó Calle 13 con Mercedes Sosa Canción para un niño de la calle, un tema que te crispa desde la espina dorsal, te mueve las entrañas. Creo que los cambios no se hacen masivamente, los hacen cuatro locos, como estos jóvenes, con buenas ideas.

El público coincide en que ‘Mi viejo’ es el tema que más lo identifica, cuando lo canta en sus concierto recientes, ¿todavía siente que es el hijo que canta a su padre, o siente que ahora se está cantando a sí mismo?

(Risas) Seguiré siendo el hijo, resistiré hasta las últimas consecuencias. Te pongo el ejemplo de una amiga con la que pase un tiempo en la India, ella murió a los 103 años, siendo una niña, quiero decir que su edad espiritual era la de un ser por siempre joven, los años no importan en lo absoluto. Cuando canto ‘Mi Viejo’ es como si fuera la primera y la última vez, es un momento mágico, el público llora, tiembla, es algo especial. Y más aún ver tantas generaciones juntas en un mismo sitio, no tengo con qué pagar eso.

¿Hay algún músico nuevo que le interese en estos momentos?



Hay gente que te sorprende, gente que no está en las portadas de las revistas, ni en los canales de tv. Hay una colombiana casi desconocida: Martha Gómez, un talento, un diamante que tienen que descubrir.

¿En qué proyectos anda?

Trabajo en mi nuevo disco llamado ‘América’.

¿Qué esperaremos de su visita al Carnaval de las Artes?

Complicidad. Volveré a Barranquilla como un viejo amigo que nunca se fue del todo.