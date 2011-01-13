Wilfred Arias

Bajo la mirada de cientos de espectadores que cada día acuden a las presentaciones de artistas en emblemáticos en escenarios como las iglesias y plazas del Centro Histórico de la ciudad, continúa su programación de eventos el V Festival Internacional de Música que este año rinde homenaje a la obra de Johann Sebastian Bach.

Faltando dos días para la clausura del Cartagena Festival de Música, los más de 2.000 espectadores quecolman los escenarios de este evento de música disfrutarán hoy de las interpretaciones y el talento de los artistas en la iglesia Santo Toribio, sala Pierre Daguet de Bellas Artes, Teatro Adolfo Mejía y la Iglesia San Pedro Claver.

La jornada de hoy arranca con las interpretaciones de las sonatas para violín: *adagio, fuga, siciliana y presto*, de Johann Sebastian Bach a cargo del violinista Ruggero Allifranchini, quien en compañía de Nicole Divall en la viola, Elizabeth Hainen en el arpa, Gabriel Ahumada en la flauta, Roberto Díaz en la viola y el cuarteto de cuerdas Brentano, convertirán una vez más —como ha venido ocurriendo esta semana— el recinto religioso de Santo Domingo, en un espacio para la fiesta de la música clásica.

En la tarde, las notas se trasladarán a la Institución Universitaria de Bellas Artes.

La noche finaliza con el concierto ‘Misa en Si menor’ en el Teatro Adolfo Mejía con los sopranos Dawn Upshaw y Yulia Van Doren, el tenor Hans Mogollón y la City of London Sinfonia, entre otros importantes artistas.

La jornada concluye con la presentación de Marta Gómez y su grupo en la Plaza San Pedro Claver, completamente gratis.

Por Dálida Orozco