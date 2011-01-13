Una película sobre las elecciones que hacemos, las oportunidades que perdemos y el poder del lazo irrompible entre madre e hijo la presenta desde mañana y hasta el jueves 20 de enero la Cinemateca del Caribe, en la Sala Country (calle 58 con 76 esquina, sede de Combarranquilla).

Madre e Hija / Mother and child, un fantástico drama protagonizado por los actores de primera línea Naomi Watts, Annette Bening y Samuel L. Jackson, la dirige Rodrigo García, nacido en Colombia en el hogar del nobel de literatura Gabriel García Márquez y Mercedes Barcha. García, criado en México ha dirigido varias películas y Madre e Hija/ (Mother and Child) es la historia de tres mujeres y sus principales relaciones amorosas: con sus hombres, con sus hijas.

La película estará en pantalla a las 4:30 - 7:00 y 9:15 p.m. El miércoles 19 no hay función de 9:15 p.m. La boleta de lunes a jueves tiene un costo de $6 mil pesos. Viernes, domingos y festivos, $7 mil pesos.