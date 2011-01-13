Archivo particular

Vargas Llosa dice que República Dominica es su tercera patria

Mario Vargas Llosa fue condecorado por la República Dominicana. El presidente Leonel Fernández dijo que Nobel describió en la novela La fiesta del chivo,'el horror que significó la tiranía' de Rafael LeonidasTrujillo, que gobernó ese país en forma represiva de 1930 a 1961. Vargas expresó que considera ese país su tercera patria, después de su natal Perú y de España, donde reside.

Nueva Acrópolis anuncia capacitación en filosofía de la vida

La Fundación Nueva Acrópolis de Barranquilla realizará el 27 de enero y el 21 de febrero charlas informativas sobre el diplomado en filosofía práctica que se desarrollará en su sede de la carrera 49 No.66-02. Bajo el esquema la filosofía saca lo mejor de ti se analizarán aspectos para potencializar el respeto y la tolerancia, desarrollar la capacidad de análisis y en síntesis, equilibrar la vida.

Roberto Burgos Cantor, jurado en Cuba del Premio Literario Casa de las Américas

El vicepresidente de Bolivia Alvaro García Linera, inaugurará el 17 de enero el premio literario Casa de las Américas 2011. García Linera, de 48 años, 'es uno de los más sobresalientes pensadores latinoamericanos, con libros antológicos como La nación plebeya, dijo el director del Centro de Investigaciones Literarias de la Casa de las Américas, Jorge Fornet. Fundado en 1959, el Premio es considerado uno de los más prestigiosos del continente, y se entregará el 27 de enero. El jurado en la categoría de novela lo conforma el colombiano Roberto Burgos Cantor, que obtuvo en 2009 el premio —instituido por Casa de las Américas— ‘José María Arguedas’ en narrativa, por su novela La Ceiba de la memoria. Lo acompañan en el panel de jueces Rogelio Riverón, Martín Kohan, Andrea Jeftanovich y Claudio Ferrufino.