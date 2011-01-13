Johnny Olivares

La hija ‘del Cabe’, un oficial de albañilería que desde varios años le aporta al Carnaval de Barranquilla un variado conjunto de disfraces tiene este año la responsabilidad de motivar a los 300 afiliados de Fundicaba y a los barranquilleros a participar en los tradicionales eventos La avenida del disfraz y La Disfrazatón.

Vanessa Bermúdez, como reina de Fundicaba, Fundaciónde Disfraces del Carnaval, ya viste un traje de garabato que le confeccionó su mamá Mirtila Cano, también alma y nervio del grupo Disfraces El Cabe.

La misión de Vanessa—próxima a estudiar archivística en el Sena— es que muchas más personas se vinculen al Carnaval luciendo un disfraz.

Veteranos de Fundicaba como Carlos Julio Castro y Enrique Morales quienes personifican a ‘Cantinflas’ , piden más barranquilleros se disfracen. 'Por ejemplo desaparecieron personajes como el cómico mexicano ‘Clavillazo’, y ‘Tin Tin’. Enseguida, Deisy Carmona recuerda con nostalgia que su esposo, quien murió en 2007, encarnaba al ‘Dr. Chapatín’. A la fecha nadie lo reemplazaba. No obstante, ella sigue disfrazándose como ‘La enfermera del Dr. Chapatín’. En cambio se han proliferado imitaciones de futbolistas y cantantes.

El papá de la reina de Fundicaba insiste en la necesidad de hace disfraces alusivos a la fauna salvaje. 'Ya no se ven jirafas, rinocerontes y eso es llamativo para niños y todas las edades'. Participar es muy fácil pueden hacer contacto con José Zequeda al celular 300-7433985 para que se sumen a los desfiles de este año:

‘La avenida del disfraz’, que se realizará el 30 de enero saliendo de ‘7 Bocas’ hasta el Parque de Los Andes. ‘La Disfrazatón’, será el lunes de Carnaval, desde la Avenida Las Torres hasta la cancha de fútbol de La Magdalena. Por lo pronto todos estarán este sábado en el Centro de Documentación de César Martínez.