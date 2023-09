Asesinan con arma blanca a líder social de La Mojana

El joven de 30 años, que se había graduado este año en administración pública en la Esap, fue ultimado con arma blanca, presuntamente con un machete, en el interior de su residencia en el barrio Puerto Dáger, en la zona urbana.

Los hechos, motivo de investigación, ocurrieron a eso de las 3:00 de la madrugada de este lunes 18 de septiembre cuando sobre este territorio y otros del departamento de Sucre llovía fuertemente.

Una persona conocida de Pedro Juan habría llegado a esa hora a su casa a tocar a la puerta, abrió la ventana y al percatarse de quien se trataba procedió a abrir la puerta. De inmediato los asesinos, porque dicen que eran seis las personas, se lanzaron contra él y empezaron a atacarlo con machetes.

Dos heridas en el cuello y dos más en la espalda acabaron con su vida.

Si bien a esas horas de la madrugada los vecinos escucharon gritos, no salieron a ver de qué se trataba porque era normal que esto ocurriera en las celebraciones de Pedro Juan, sin embargo en las horas de la mañana al ver que no salía y que la puerta de la casa estaba sucia de sangre fueron a llamarlo. Al no obtener respuestas y ver la puerta sin seguro procedieron a ingresar y con lo que se tropezaron fue con mucha sangre regada en una habitación y en la sala. En la cocina hallaron su cadáver bocabajo.