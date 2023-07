Crimen de 139 docentes fue para silenciar el pensamiento crítico: Petro

Recientemente el presidente Gustavo Petro anunció la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz, en el proceso de cese iniciado en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe; y desde su cuenta de Twiter expresó preocupación por asuntos desconocidos sobre el destino de algunas propiedades de paramilitares y las ubicaciones de los cuerpos de las víctimas que no se han encontrado.

“El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aun no se sabe toda la verdad las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados. Para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz”, trinó el presidente.