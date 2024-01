Murió mujer que salvó a sus nietas de morir en un incendio

Los familiares de la adulta mayor han lamentado su muerte a través de redes sociales, a la vez que han destacado que le haya salvado la vida a sus dos nietas.

“Me quedo con tus enseñanzas, con tu amor hacia mí, me enseñaste a ser fuerte y valiente, luchaste hasta el último minuto. Dios hizo su voluntad y si él te llevó, es porque te necesitaba allá con él. Eres y siempre serás mi mamá, a la que tanto amo y admiro por la valentía y la fortaleza que siempre tuviste, me queda la satisfacción que estuve contigo hasta tu último suspiro y que pude despedirme de ti. Te amo siempre mi vieja, me dejas con el corazón destrozado”, escribió en redes una hija de Martina Martínez.