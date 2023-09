“Que Dios perdone a ese señor Daniel, porque yo no”: madre de Edwin Arrieta

La mujer, que por momentos es sujetada por la mano de su esposo, agregó que “yo lo único que quiero es que no estén diciendo cosas que no son, porque si usted no conoció a Edwin, usted no puede estar hablando de él. Entonces eso es lo que yo quiero, que no estén hablando mal de mi hijo, ya mi hijo está muerto, los muertos se respetan”.

Sostuvo que estarían dispuestos a reunirse con Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, a quienes exime de toda culpa por los macabros actos de su hijo Daniel.

“Si ellos vienen a Colombia, a mi casa, pues yo los recibo porque de pronto ella en sí no sabía quién era su hijo sino que con esto que pasó la cogió de sorpresa. Ella también está sufriendo, yo a ella no la culpo, porque uno no es responsable o no es culpable porque los hijos dentro de la casa son una cosa, pero cuando ya está fuera son otros y eso no lo sabe uno”, dijo sin cambiar el todo apacible de la charla.