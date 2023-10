“Se nos negó la palabra”: gobernador de Córdoba tras acto con presidente

En una rueda de prensa, Benítez aseguró que desde el Gobierno departamental se organizaron desde muy temprano para asistir al evento de la Presidencia, atendiendo la invitación que se le hizo, junto a los 30 alcaldes del departamento. Sin embargo, indicó sentirse decepcionado porque ninguno de los mandatarios locales, a pesar de solicitar la palabra, no fueron escuchados.

"Vinimos con la expectativa en el marco de la política del Gobierno nacional, llamada Gobierno escucha, para ser escuchados. Paradójicamente no sucedió. No hicimos parte del orden del día y se nos negó la palabra cuando la solicité. Es paradójico que se manipulen este tipo de escenarios. Que no se permita una entrada tranquila y libre. No tuvimos la oportunidad de responder sobre algunas inquietudes y hacer planteamientos", dijo.