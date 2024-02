Gestora Social de Montería entregó kits escolares a estudiantes de Loma Verde

“En el mes de octubre estuve acá y me di cuenta de la situación que ustedes viven a diario por el estado de las vías, en especial cuando llueve. En aquella oportunidad nos atascamos más de 9 veces y ahí ratifiqué que para poder ser productivos en estas hermosas tierras tenemos que empezar a construir vías y a dar soluciones de fondo a las problemáticas. Acá no quería venir con carretas, yo quería venir con hechos concretos. Es por eso que me llena de felicidad poder decirles que salió a licitación un proyecto por $10.000 millones para construir placa huellas en zonas críticas de Loma Verde y Pueblo Bujo además de varios box coulvert”, dijo el alcalde Hugo Kerguelén.

Por su parte los habitantes de Loma Verde y Pueblo Bujo expusieron las necesidades que tienen en materia de infraestructura deportiva, parques, vías, electricidad, oferta educativa en materia técnica y superior, servicios de salud y apoyo a los productores de la región.