Familia de abogada encontrada muerta en Cereté dice que la asesinaron

Never Paternina, el padre de Melissa, le dijo a EL HERALDO en la mañana de este jueves 21 de diciembre, que su hija fue asesinada porque “ella no tenía razones para quitarse la vida. Era joven, estaba recién graduada de abogada y tenía muchas metas por cumplir, entre ellas hacer una especialización. Ella era feliz hasta que conoció a ese individuo que hasta el sol de hoy no ha tenido la hombría para llamar a la mamá de ella y decirle a la señora Mayda lo que pasó. No lo ha hecho”.

No se explica el padre de Melissa porqué Carlos Moreno Orozco tenía que llamar a su expareja para decirle que ella estaba muerta.

Los padres de Melissa fueron escuchados la tarde del miércoles en la Fiscalía y “obtuvimos la mejor de las respuestas porque fuimos escuchados como familia, como víctimas y quedamos prestos a todas las solicitudes de la Fiscalía. Admiro el interés que nos mostraron por solucionar este caso que nunca debió suceder”, anotó Never Paternina.