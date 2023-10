Erasmo Zuleta lidera la intención de voto a la Gobernación de Córdoba

De acuerdo con los resultados de la medición del Centro Regional de Consultoría y Proyección de Imagen, el próximo gobernador de Córdoba sería Erasmo Zuleta, quien se encuentra a la cabeza con un 60,3%.

Esto porque a la pregunta "Si los comicios, para elegir gobernador del departamento de Córdoba se realizaran este domingo teniendo en cuenta que los candidatos a la Gobernación se encuentran en esta tarjeta electoral ¿Usted por quién votaría?".

En las opciones están: Angélica Verbel López, Gabriel Enrique Calle Aguas, Ciro Manuel de León Brand, Erasmo Elías Zuleta Bechara, Juan de la Cruz Martínez Petro.

De acuerdo con el sondeo, Zuleta, respaldado por el Partido Liberal, supera por más de 35 puntos porcentuales a Gabriel Enrique Calle (24,8%), quien fue el gerente departamental en Córdoba de la campaña del presidente Gustavo Petro,

En la medición también se evidencia que en el tercer lugar con mayor intención de voto está la opción de "votar en blanco" y "no sabe / no responde", con el 5,6% y 4,7%, respectivamente. Mientras que los otros aspirantes: Angélica Verbel, Juan de la Cruz Martínez Petro y Ciro Manuel de León Brand no superan el 3% de intención de voto.

Los datos para el sondeo fueron recogidos entre el 10 y 16 de octubre y se obtuvieron a partir de 4.035 encuestas realizadas en: Montería (1.002), Lorica (420), Sahagún (411), Cereté (402), Tierralta (300), Montelíbano (300), Planeta Rica (300), Ciénaga de Oro (300), Chinú (300) y San Pelayo (300).