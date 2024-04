En Lorica esperan que haya justicia en Tailandia por muerte de Edwin Arrieta

Los loriqueros esperan que en el juicio se haga justicia. Por eso, la rectora pide "para ese joven (Daniel Sancho) de pronto no la muerte, porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro, pero que sí le den cadena perpetua".

Leer más: Mujer de 42 años fue baleada por sicarios en Las Malvinas

"Cadena perpetua y no la bobada que tenemos aquí en Colombia, donde meten a la persona a la cárcel y como tenga plata (le dan) casa por cárcel. No, que sea cadena perpetua, que sea en la cárcel propiamente, no en su casa", añade.

La rectora añade que desde la muerte de Arrieta, el pasado 2 de agosto, su madre "está acabada (...) ni habla".

"Hay que pedirle a Dios, yo le pido a mi Dios que le dé (a la madre de Arrieta) el consuelo, que le dé fortaleza, porque cuando se va un ser que uno quiere, duele" y más, "el hijo que es lo más grande para uno, el hijo que es irremplazable", concluye.

De interés: Ojo: hay empleos remotos que requieren de personal lo antes posible