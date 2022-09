En Ayapel rechazan plan de relocalización por inundaciones de Cara e' Gato

“Pondremos un énfasis gigante en la relocalización de la población para generar actividades productivas y reactivar la economía. La idea es que esas zonas tengan entrada el río Cauca, para garantizar proyectos productivos a las comunidades reubicadas”, dijo el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, Javier Pava, en una rueda de prensa realizada este viernes 9 de septiembre.

Al igual que las anteriores respuestas gubernamentales frente a este particular, esta tampoco obtuvo beneplácito entre la población afectada, que aseguró que en las zonas altas de Ayapel no se puede producir debido a la calidad de las tierras.

Abel Regino Contreras, vocero de los agricultores en el municipio de Ayapel, subregión del San Jorge, sur de Córdoba, aseguró que aunque respeta la decisión, lamentó que no se le ofrezcan alternativas claras a la población afectada por las inundaciones.

“Este gobierno se las tira de la ambientalista, pero por lo visto no lo es, porque no se dan cuenta que hay 400 mil hectáreas donde se están muriendo la fauna y la flora, los poquitos animales que quedan vivos comen hojas, y no entiendo si ellos defienden lo ambiental, están dejando perder las lagunas y ciénagas afectadas por la inundación del río Cauca”, indicó.

El vocero de las comunidades sostuvo que ciénagas como Medellín, Los Nidos, Los Pájaros y la Ciénaga de Ayapel se encuentran alteradas por los excesos de aguas que vienen recibiendo desde hace más de un año.

“Los ecosistemas y las especies van a desaparecer de nuestro terruño y ni se diga de la flora pocos árboles quedan vivos”, dijo.

De igual manera se refirió a la posible reubicación de las familias hacia zonas altas.

“Se ha hablado de tratar de reubicar a la gente, pero la gente no quiere reubicación no van a salir, están dispuestos a no salir, de ahí salimos pero a tomarnos las vías de hecho, porque nosotros no podemos seguir arruinados porque al Gobierno no le da la gana de hacer unos trabajos. Se dejaron $1.8 billones para las obras definitivas de la Mojana y no van a invertir la plata, porque se usará en otras cosas, porque ellos no pueden terminar de hacer lo que dejó otro gobierno, es la respuesta que nos dio el Director de la Unidad de Riesgo”, indicó.

Si bien se ha dicho que se enviarán ayudas alimentarias, Regino sostuvo que solo serían limosnas, pues es mejor cerrar el boquete para poder trabajar.

“Pedimos que se rectifique esa decisión, porque las tierras de La Mojana son las tierras más productivas de este país, que los campesinos no saben sino cultivar arroz, plátano, maíz, todo el pancoger. No queremos limosna, solo queremos que tapen el hueco y nosotros solucionamos el resto, nuestros problemas, no necesitamos reubicación, ni ninguna clase de ayuda ni comida, somos berracos para trabajar, aquí nacimos y aquí morimos, por eso solo solicitamos que cierren el boquete”, reiteró.

Se supo que para el 26 de septiembre se realizaría una protesta de manera simultánea en cada uno de los 11 municipios que conforman la subregión de La Mojana.

Por su parte el vocero de los ganaderos, Aníbal Janna, manifestó que “el balance de la comunidad en la visita del nuevo director de la Ungrd es bastante decepcionante, todos estamos muy decepcionados porque quedamos igual o peor que cuando el presidente Gustavo Petro hizo la visita a La Mojana porque no tuvimos respuestas concretas acerca de tapar Cara e' Gato quedamos con mucha incertidumbre”.