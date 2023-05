“El caso de Rafael Moreno Garavito quedó en el olvido”: familiares

Hasta la fecha, y pese al clamor de justicia, es poco o nada lo que se sabe sobre el paradero de los autores materiales e intelectuales de este hecho de sangre en el que pereció el director del medio digital Voces de Córdoba.

Del suceso solo queda un video de una de las cámaras de seguridad que logró captar, por la espalda, a uno de los sicarios cuando caminaba hacia la oficina donde el reportero investigador y líder social fue acribillado a balazos.

Para sus seres queridos, algunos de ellos tan amenazados como en su momento lo estuvo el mismo Rafael, el tema ha quedado en el olvido.

“Nadie dice nada. Todo quedó así, en el olvido”, atinó a indicar uno de los dolientes, cuya identidad no es revelada para evitar represalias en su contra.

En Córdoba las autoridades informaron que las investigaciones por este hecho fueron transferidas a una Unidad Especial de la Fiscalía en Bogotá, por lo que no se tienen muchos detalles al respecto.

“Sus amigos lo recordamos, lo lloramos al igual que su familia, pero no hay noticias de las autoridades competentes, no conocemos nada de quién fue el autor material de su muerte. No se conocen resultados sobre los autores materiales e intelectuales del asesinato de Rafael. Hay un silencio impresionante por parte de los mandatarios locales, departamentales y nacionales”, manifestó.