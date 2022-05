Disputas indígenas tienen frenado el PAE en algunos sectores de Córdoba

Las aparentes disputas políticas al interior del Resguardo Indígena Zenú; y los retrasos en la articulación entre la etnia Emberá Chamí del sur de Córdoba, tienen sin alimentación escolar a más de 18.000 estudiantes de esta comunidad en el departamento de Córdoba.

Ermen Martínez Páez, presidente de la Asociación de Maestros de Córdoba, Ademacor, informó que “el corredor indígena que compete a los municipios de Chimá, Tuchín y San Andrés de Sotavento, presenta una situación lamentable; nuestros estudiantes en estas zonas no están recibiendo la alimentación escolar debido a situaciones de carácter político que hay en estos resguardos. No hay un cacique que ordene, que firme, que oriente, entonces, el programa en esta región no ha avanzado”.

El líder sindical sostuvo que de los más de 10 mil estudiantes matriculados en ese corredor indígena, solo 140 estarían recibiendo el complemento nutricional.

“No están recibiendo el alimento por el PAE que deben estar liderando las autoridades indígenas, sino que los 140 estudiantes reciben la alimentación escolar por el grupo mayoritario, esto es por parte de la Gobernación de Córdoba. A pesar de que el grupo indígena tiene sus propias normas, se requiere que las autoridades nacionales pongan la lupa en esta franja indígena porque se está violentando el derecho a más de 10.000 estudiantes”, puntualizó.

Entre tanto el secretario de Educación Departamental, Leonardo Rivera Varilla, sostuvo que se espera que el Ministerio del Interior despeje las dudas en torno a la elección del cacique de esta etnia, para proceder con la implementación del Programa de Alimentación Escolar, PAE.