Daniel Sancho y Edwin Arrieta habrían estado en Ibiza semanas antes de crimen

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, fueron una de la primeras confesiones de Sancho, pero su viaje a Ibiza desvirtúa tal afirmación.

Durante ese último viaje, previo a ir a Tailandia, ambos lo compartieron con amigos. “Precisamente, fue a estos amigos a los que Daniel Sancho envió un mensaje de WhatsApp confesando el homicidio antes de hacer lo mismo con un periodista y la policía tailandesa”, apunta el medio.

Días después llegarían a la isla tailandesa donde en medio de hechos que son materia de investigación y luego de vérseles compartiendo, se cometería el asesinato que mantiene consternados a la familia del médico en Lorica, Córdoba, de donde era oriundo el galeno.