Cordobeses claman por ayudas; van más de 13 mil damnificados por invierno

“Estamos bloqueando la vía que comunica a Lorica con Montería, Caucasia, Cartagena, a la altura del corregimiento de Palo de Agua, por la desidia y el olvido que el Gobierno municipal nos tiene en el sentido de que todos los años se abren bocas del Sinú y las ayudas llegan muy tarde”, sostuvo.

Según el ciudadano afectado, es necesario contar con materiales para que la comunidad comience a tapar los boquetes que se han abierto en los puntos críticos del río Sinú.

“En este caso nosotros requerimos costales, madera, material de relleno, llámese balasto o tierra para llenar los costales, nos han llegado algunos materiales, pero eso no es suficiente para contener las aguas. Lo que pedimos es que nos ayuden porque literalmente tenemos el agua al cuello”, sostuvo.

Los pobladores de la zona han tenido que recurrir a tambos para elevar los electrodomésticos y sus demás pertenencias.

“Los ventiladores se han dañado, los televisores; no tenemos para dónde coger, hay gente desesperada”, sostuvo.

La situación se presenta de manera similar en los corregimientos Los Gómez, Cotocá Arriba, Palo de Agua, Nariño, Cotocá Abajo, vereda Playón, vereda La Palma, vereda Espinal, entre otras poblaciones de la subregión del Bajo Sinú.

“Esta es la crónica de una muerte anunciada, en el sentido de que este invierno había sido advertido por la Unidad Nacional de Atención del Riesgo y Desastres y no hicieron caso para tener un plan de contingencia, porque no nos reubicaron, no nos dotaron con tierra, costales y madera”, sostuvo.

Las familias afectadas se están desplazando hacia donde sus familiares en el casco urbano, mientras que el ganado está siendo trasladado a las zonas altas del municipio.