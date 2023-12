Presos en cárcel de Lorica hacen ‘vaca’ para alimentarse una vez al día

"Quienes están privados de la libertad en el centro de reclusión nos contaron las afugias que están pasando: una es que deben ingeniárselas para ingresar dinero y, entre ellos mismos, hacer la llamada 'vaca' para poder adquirir sus alimentos. Pero la problemática, que se sale de los márgenes humanos, no para ahí, pues lo poco que reúnen, según su testimonio, solamente les alcanza para alimentarse una vez al día”, manifestó el funcionario.

Además, denunció que los privados de la libertad también dijeron que a quienes dependen de medicamentos, no se los están suministrando. Las citas médicas no han sido posibles debido a que no hay vehículos para trasladarlos a los centros de salud, como tampoco y en atención al desarrollo de sus procesos en las audiencias, los están llevando a los juzgados.