Córdoba ganó oro, plata y bronce en el Campeonato Nacional de Karate

Resultados categoría mayores:

- Lina Puche - Medalla de Oro -68 kg.

- ⁠Sayaka Osorio - Medalla de Plata + 68 Kg.

- ⁠Nayelis Maya - Medalla de Bronce -61 kg.

- ⁠Kumite Equipo Femenino – Medalla de Bronce

(Sayaka Osorio, Lina Puche, Nayelis Maya, Viviana Longas, Cindy Guzmán).

- ⁠Kumite Equipo Masculino - Medalla de Bronce

(Ernesto Guevara, José Cardona, Adrián Kerguelen, Jordi Pastrana y Duván Manjarrez)

Resultados de las categorías Sub 21 y Junior (16-17 años):

- Mariana Roldán, Medalla de Oro, Categoría Kumite -53 kg Junior.

- ⁠Jordi Pastrana, Medalla de Plata, Categoría Kumite -60 kg Sub 21.

- ⁠Nayelis Maya, Medalla de Bronce, Categoría Kumite -61 kg Sub 21.

- ⁠Roselyn Parra, Medalla de Bronce, Categoría Kumite -55 Kg Sub 21.

- ⁠Luis Atilano, Medalla de Bronce, Categoría Kumite - 55 kg Junior.

Resultados de la categoría Kumite (14-15 años)

- ⁠Matías de Oro, Medalla de Bronce, Categoría -57 kg Cadetes.