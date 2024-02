Buscan dividendos por explotación de recursos naturales en Córdoba

“¿De qué nos sirve tener empresas públicas y privadas en nuestro territorio que solo piensan en la utilidad económica de sus bolsillos, pero no piensan en la rentabilidad social de este departamento? Yo no me opongo a que lleguen, bienvenidas; que generen empleo y bienestar, pero aquí llegó un gobierno que conoce el sector. No pueden seguir pensando en sus utilidades financieras y que el resto del pueblo pase trabajo”, dijo Zuleta Bechara.

Insistirá en la propuesta de solicitar participación accionaria en empresas generadoras presentes en el territorio, como Urrá y Gecelca, para invertir utilidades en subsidios o proyectos de generación de energía alternativa.