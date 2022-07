Autoridades revisan quejas por operación de rellenos sanitarios en Córdoba

Mientras que las autoridades en Córdoba se reunían para tratar las problemáticas suscitadas en torno a los rellenos sanitarios en el departamento, la comunidad residente en la vereda Loma Grande protagonizó una nueva jornada de protesta.

Desde tempranas horas este miércoles 6 de julio amaneció bloqueada la vía de acceso al relleno sanitario, por parte de residentes de las zonas aledañas que exigen que el lugar sea sellado y reubicado en otra zona de la geografía departamental.

Los voceros de la protesta, pertenecientes al resguardo indígena Jaraguay, indicaron que “realizamos un bloqueo, un cierre de forma pacífica en donde la comunidad ha decidido levantar la voz una vez más en una sola consigna, para pedir no más al relleno sanitario que hoy opera la empresa Urbaser. No más al tema de la contaminación ambiental, no más incumplimiento, no más afectaciones a la vida y a la salud”, dijo.

Los querellantes aseguran que por causa del relleno sanitario, las fuentes de agua y las zonas de cultivo se han visto afectadas.

“Queremos el cierre definitivo de este sitio, porque hoy Loma Grande está enferma, está siendo afectada por los malos olores, los lixiviados por la vulneración a los derechos colectivos y fundamentales por eso hemos decidido desde la madrugada de este miércoles 6 de julio, mantenernos en una protesta constante, en una minga indígena que hemos llamado para que se llegue a una solución definitiva y es el cierre de este sitio”

La Alcaldía de Montería, a través de las secretarías de Gobierno, Infraestructura y Salud, acompañó y escuchó a los habitantes de la vereda Loma Grande y del resguardo Jaraguay.

Luego de las intervenciones de los secretarios y representantes de la comunidad, se acordó realizar una jornada de salud la próxima semana, la cual estará dirigida a mil personas que habitan la zona.

La jornada contó con la participación de delegados de la Personería de Montería, Defensoría del Pueblo quienes fueron garantes del proceso de diálogo que se adelantó.

Así mismo, la secretaria de Salud Municipal, Yamina Restrepo Calonge, visitó algunas viviendas de la vereda implementando acciones de control para prevenir el incremento de casos de dengue y constatando factores de riesgo como llantas llenas de agua y tanques con agua estancada que son potenciales criaderos para la reproducción del mosquito Aedes Aegypti, transmisor del virus.