“No esperamos nada nuevo”: vocera de la familia de Daniel Sancho

“Yo confío es que se trata de una investigación profesional, pero todo tiene el respeto por mi condición a la investigación que se ha hecho y tengo que tener el máximo respeto a las decisiones judiciales que se tomen, porque aquí en España defendemos las cosas de otra manera, pero eso no quiere decir que no respete, como abogada que soy, la forma de trabajar de Tailandia. Lo respeto, creo que han hecho una investigación con mucha rapidez y celeridad, cosa que nos llama la atención y tenemos que respetar, y a partir de ahí ver qué podemos hacer a partir de ahora”, sostuvo.

De igual manera descartó la intromisión de los reyes de España ante una eventual decisión que se tome desde el Reinado de Tailandia.

“El rey de Talandia tendría una última palabra, claro que la tiene. Esa es una potestad, pero estaríamos hablando en otro plano, aun no sabemos los cargos, no sabemos el resultado de la investigación, nos queda un juicio por delante, el abogado Tailandes que ejerce la defensa y que en este caso es el que más tiene que hacer”, indicó.

La abogada se abstuvo de revelar detalles sobre la conversación que Daniel Sancho sostuvo con su padre Rodolfo, aunque descartó que este último no haya viajado a Tailandia por motivos de inseguridad.

“Esa una conversación de padre e hijo que a un abogado no le interesa. Te puedes imaginar si te pones su en su lugar, es una conversación privada. Él no viajó a Tailandia porque creo que en este momento procesal tampoco beneficia, vamos a ver cómo avanza eso. Él lo que ha dicho es que actualmente tiene una niña pequeña a la que le debe dar explicaciones. Yo creo que las cosas hay que hacerlas con la tranquilidad de que merece este drama. No ha recibido amenazas, para nada”, concluyó.