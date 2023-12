Reaparece el protagonista de la boda fallida de Chinú, Córdoba

No solo en la región Caribe y en el país se viralizó la boda fallida de Chinú, Córdoba, donde la novia, una mujer llamada Jessica Avilés, dijo "no acepto" en plena ceremonia. Medios internacionales sacaron la noticia compartiendo el video de ese momento. Las redes no paraban de reaccionar, pues usuarios respaldaban la decisión de la mujer, mientras que otros manifestaban apoyo al otro protagonista de la historia: Santiago Restrepo Vega.

Pocos días después reapareció el novio de esta boda fallida y aunque no ha emitido ningún pronunciamiento, sí fue captado por las cámaras de algunos ciudadanos.

En varias fotografías que están circulando en redes se ve al que sería Santiago Restrepo con algunos de sus familiares saliendo de la ciudad con maletas de viaje. Algunos consideraron que el hombre estaba yéndose de Chinú de manera permanente, pero lo cierto es que solo sería un viaje después de este amargo momento por el que pasó él y sus más cercanos.

Al protagonista de esta historia se le vio en una estación de gasolina en Sahagún acompañado de quienes serían sus padres y además de su mascota, por lo que se trataría de vacaciones de fin de año.