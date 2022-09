En Ayapel anuncian protestas para exigir el cierre de Cara ‘e Gato

“Se ha hablado de tratar de reubicar a la gente, pero la gente no quiere reubicación no van a salir, están dispuestos a no salir, de ahí salimos pero a tomarnos las vías de hecho, porque nosotros no podemos seguir arruinados porque al Gobierno no le da la gana de hacer unos trabajos. En las tierras altas de Ayapel no se puede sembrar, ni tampoco se puede tener ganado porque los animales se caen, no están acostumbrados a ese relieve”, indicó.

Si bien se ha dicho que se enviarán ayudas alimentarias, Regino sostuvo que solo serían limosnas, pues es mejor cerrar el boquete para poder trabajar.

“Pedimos que se rectifique esa decisión, porque las tierras de La Mojana son las tierras más productivas de este país, que los campesinos no saben sino cultivar arroz, plátano, maíz, todo el pancojer. No queremos limosna, solo queremos que tapen el hueco y nosotros solucionamos el resto, nuestros problemas, no necesitamos reubicación, ni ninguna clase de ayuda ni comida, somos berracos para trabajar, aquí nacimos y aquí morimos, por eso solo solicitamos que cierren el boquete”, concluyó.