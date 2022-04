Alerta roja en el San Jorge cordobés por crecientes del río Cauca

El vocero de los productores ganaderos lamentó que se perdiera un porcentaje de los trabajos realizados para el cierre de boquete abierto por las aguas del río Cauca.

“En el verano estuvimos casi que cerrando, nos faltaron 50 metros para cerrar Cara ‘e Gato, incluso las personas pudieron retornar a varias zonas junto con sus animales, porque ya había terrenos secos, pero ahora se nos presentó una creciente súbita en el río Cauca y el nivel de las aguas sigue creciendo”, manifestó.

Martínez continuó diciendo que “es difícil trabajar en este invierno, no sé qué pasó en enero, febrero y marzo, tres meses y no fue posible que se cerrara el chorro, pero sin embargo, en este momento ya son más de 400 metros de apertura en Cara ‘e Gato y lo veo difícil, aunque no perdemos la esperanza de que de pronto se cierre. Confiamos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd en cabeza del presidente Iván Duque, que tiene la voluntad para que se cierre este boquete, pero la naturaleza no nos ha acompañado”.

El también ganadero, Arnulfo Betancourt, hizo referencia al drama humano que padecen centenares de personas que están abandonando sus terrenos para volver a los albergues.

“Vemos que las personas se encuentran movilizando los animales que estaban en la zona baja hacia las zonas altas y algunas familias se encuentran evacuando hacia los albergues toda vez que las aguas están inundado los predios, hogares y calles”, detalló.