Advierten sobreocupación del 227 % en un centro carcelario de Montería

A través de una visita liderada por el mismo defensor, Carlos Camargo Assis, este estableció que el hacinamiento es del 227 %, pues la capacidad de ese sitio, que es una bodega con 6 celdas, es para 36 personas privadas de la libertad (PPL) y hay 98.

Los voceros de los reclusos aprovecharon también la presencia del Defensor del Pueblo para denunciar las condiciones infrahumanas en las que se encuentran. Dicen que el servicio de agua no es el mejor, no tienen transporte para que los lleven a citas de salud, el cableado eléctrico no es el idóneo y no tienen sistema de ventilación, entre otros hechos que atentan contra la dignidad humana.