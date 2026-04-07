Uno de los proyectos de agua potable más esperados en el departamento de Córdoba empezó a ser construido. Se trata de la línea de impulsión de agua potable entre los municipios de Cereté y Ciénaga de Oro.

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Esto se hace posible gracias al concurso de los gobiernos nacional, departamental y municipal.

Para este miércoles 8 de abril está prevista la visita del presidente Gustavo Petro Urrego a la obra y con ello la instalación del primer tubo de los más de 21 kilómetros que abarca.

El proyecto, que ya se encuentra en ejecución, cuenta con una inversión total de $61.830 millones, con recursos de la Nación, del Departamento y un porcentaje del municipio. Consolidándose como una de las mayores apuestas en infraestructura hídrica del departamento.

La obra contempla la instalación de más de 21 kilómetros de tubería, además de válvulas, macromedidores y componentes técnicos que permitirán optimizar el sistema de acueducto regional. El plazo de ejecución es de 11 meses y beneficiará directamente a más de 70.500 habitantes de Ciénaga de Oro, Permitiendo que el operador municipal pueda aumentar la cobertura urbana y mejorar la continuidad del servicio de 4 a hasta 24 horas diarias.

Además, este proyecto generará alrededor de 300 empleos, dinamizando la economía local y aportando al desarrollo de la región.

“Este es el resultado de una gestión firme, de tocar puertas y de trabajar en equipo por nuestra gente. Hoy avanzamos hacia un departamento con más equidad, dignidad y oportunidades”, destacó Maruen Jabib, gerente de Aguas de Córdoba.