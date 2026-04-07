Con cifras históricas en ventas, generación de empleo y asistencia de público, el Festival del Dulce y Artesanías 2026 se consolidó como uno de los principales motores de dinamización y recuperación económica y cultural de la ciudad de Montería durante la Semana Santa.

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De acuerdo con el informe consolidado del evento y que fue dado a conocer por el alcalde Hugo Kerguelén García, entre el 29 de marzo y el 6 de abril el festival alcanzó ventas totales por $1.163.376.400, lo que representa un crecimiento del 9,2% frente a 2025, cuando se registraron $1.055.886.300.

Además, un dato especialmente significativo de este evento es que 26 emprendedores damnificados por la emergencia lograron generar ventas por $225.074.500. De este total, 17 dulceros alcanzaron $59.385.000, 6 emprendimientos de alimentos y bebidas $150.925.500 y 3 artesanos $14.764.000, evidenciando el impacto real del evento como plataforma de reactivación económica para las familias afectadas por las inundaciones del mes de febrero.

El componente de dulces, eje central de esta tradición, generó ventas por $633.103.900, con un crecimiento del 3,3%; mientras que el sector de alimentos y bebidas alcanzó $366.110.000, aumentando un 11% frente al año anterior. Por su parte, los artesanos reportaron ingresos por $93.212.500, con un destacado crecimiento del 22,8%, el más alto entre todos los segmentos del festival.

A estas cifras se suman las ventas estacionales que alcanzaron $51.900.000, con un crecimiento significativo del 63,4%, reflejando el dinamismo económico que se genera alrededor del evento.

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En materia de asistencia, el festival recibió 30.050 visitantes, lo que representa un incremento del 3,5% frente a 2025, consolidándose como uno de los principales atractivos de la Semana Santa en la ciudad.

El impacto también se vio reflejado en la generación de empleo: alrededor de 520 empleos directos en la operación de stands y producción de dulces, 500 empleos indirectos en la cadena de suministro y comercialización, y cerca de 350 empleos adicionales asociados a la agenda cultural y artística del evento.

Kerguelén García destacó que estos resultados reflejan la resiliencia y la capacidad productiva de la ciudad. “Superar los $1.000 millones en ventas en este festival es una muestra clara de que Montería sigue avanzando. Aquí hay una economía que se mueve desde lo local, desde nuestras tradiciones, desde el talento de nuestra gente. Este festival no solo preserva nuestra identidad cultural, también genera ingresos, empleo y oportunidades reales para cientos de familias”.

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También resaltó el papel de los emprendedores como protagonistas de este logro, “detrás de cada dulce, de cada artesanía, hay historias de esfuerzo y superación. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo estos espacios que impulsan el emprendimiento, dinamizan la economía y posicionan a Montería como una ciudad que cree en lo suyo y que le apuesta al desarrollo con identidad, pero sobretodo que no deja a nadie atrás”.