La gobernación de Córdoba, a través de la Secretaría de Educación Departamental, culminó con éxito el proceso de asignación de 50 plazas docentes, resultado de la ampliación gestionada por la entidad ante el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de fortalecer el sistema educativo del departamento.

Lea más: Alcaldía de Montería rechaza los hechos de violencia escolar y hace llamado a la protección de los menores

La selección se realizó a partir del listado de docentes preseleccionados por el sistema Maestro del Ministerio de Educación Nacional, garantizando un proceso basado en el mérito, la legalidad y la igualdad de oportunidades.

El gobernador Erasmo Zuleta Bechara ha insistido desde el inicio de su período en lograr cubrir las vacantes en las instituciones educativas no certificadas del departamento, que son las que están a cargo de la gobernación, con el fin de garantizar la continuidad en los procesos de aprendizaje de los estudiantes.

“Que los niños, niñas y jóvenes tenga los profes idóneos en las aulas, que los colegios cuenten con los perfiles que necesitan, eso es lo que queremos y por eso celebro que el Ministerio de Educación haya acogido nuestra solicitud de ampliar las plazas”, comentó el gobernador.

Ver más: Vuelve la fiesta deportiva a Montería con la realización del Colombia Championship CrossFit 2026

Cortesía Gobernación de Córdoba

Durante la jornada, se llevó a cabo la validación y revisión rigurosa de los documentos de los aspirantes, verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos y asegurando la idoneidad de quienes ocuparán estas vacantes. El proceso se desarrolló de manera ágil, organizada y con total transparencia, brindando garantías a los participantes y generando confianza en cada una de las etapas.

Este ejercicio también permitió evidenciar la confianza de los docentes en el sistema, como lo narra Wilmer López Polo, docente de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, quien destacó la claridad del proceso: “Mi único intermediario para esta vacante fue Dios. Todo se dio de manera sencilla, rápida y sin ningún costo”.

Lea también: La gobernación de Córdoba promueve la activación efectiva de los Comités Municipales de Discapacidad

A su turno el docente Carlos Castro Rico resaltó la facilidad del proceso desde la plataforma. “Me postulé a través del sistema Maestro desde mi casa, seguí los pasos y gracias a Dios obtuve el puntaje necesario para continuar laborando en el municipio de Purísima, en la Institución Educativa Los Corrales”, afirmó.