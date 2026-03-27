La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) culminó la segunda fase de intervención en el cementerio San Antonio del barrio P5, de la ciudad de Montería con la recuperación de 16 cuerpos de personas no identificadas (CNI) e identificadas no reclamadas (CINR).

Leer también: Arribó a Córdoba el cuerpo del primero de los ocho militares de esta tierra que murieron en el accidente del avión en Putumayo

Esta intervención, que demoró tres semanas, se desprende de la investigación humanitaria y extrajudicial de la UBPD y está enmarcada por el Plan Regional de Búsqueda del Alto Sinú y Montería, que es una estrategia integral para dar respuesta a las familias de los municipios de Tierralta, Valencia y Montería, donde se registran 2.257 personas desaparecidas en razón y contexto del conflicto armado.

Pese a las fuertes lluvias que dificultaron la prospección, el equipo forense de la UBPD logró intervenir 22 bóvedas previamente caracterizadas en el año 2025 durante la elaboración de la investigación humanitaria y extrajudicial.

Juan Carlos Zuleta Quiñones, coordinador de la UBPD en Córdoba, sostuvo que “estos 16 cuerpos representan una cifra significativa y una luz de esperanza para las familias buscadoras cordobesas. Cada hallazgo nos acerca a encontrar a sus seres queridos y así aliviar el dolor causado por la desaparición”.