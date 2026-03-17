La Universidad de Córdoba continúa extendiendo su misión social más allá de las aulas. Esta vez, el conocimiento y la solidaridad se unieron para llegar al hogar de paso Macondo, de la Fundación Imat, ubicado en el corregimiento Aguas Negras, de Montería, donde niños y niñas encontrarán en el aprendizaje del inglés una ventana de esperanza, bienestar emocional y aprovechamiento creativo de su tiempo.

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A través del programa Bilingüismo para la Paz, que por cerca de 9 años ha fortalecido la enseñanza del inglés en distintas comunidades del departamento, la alma máter inicia una nueva etapa de impacto social en alianza con la Fundación Imat, llevando clases de familiarización con el idioma inglés a niños que atraviesan procesos de tratamiento médico.

La iniciativa nace del reconocimiento de que el bienestar de la niñez no sólo depende de la salud física, sino también de su estabilidad emocional y mental. Por ello, el programa propone espacios pedagógicos y lúdicos donde el aprendizaje del inglés se convierte en una experiencia de juego, arte, recreación y encuentro cultural.

Debido a la naturaleza del hogar de paso, donde los niños permanecen durante el tiempo que requieren atención médica, la metodología no se basa en niveles secuenciales de aprendizaje. En su lugar, cada sesión será una experiencia autónoma de familiarización con el idioma, diseñada para que cualquier niño pueda integrarse y aprender sin necesidad de conocimientos previos.

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En esta primera fase, el proceso estará acompañado por un estudiante practicante del programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés, quien dedicará sus horas de práctica académica a desarrollar las actividades pedagógicas con los niños. El practicante contará además con la orientación de un docente tutor del programa, encargado de acompañar y fortalecer el enfoque pedagógico de las clases.

Más que un proyecto temporal, la apuesta es construir una iniciativa de largo plazo, que permita acompañar a los distintos niños que transitan por este hogar de paso, convirtiendo el aprendizaje del idioma en una estrategia permanente de bienestar y aprovechamiento del tiempo libre.

Liliana Valle Zapata, coordinadora de Bilingüismo para La Paz, en la Universidad de Córdoba, sostuvo que “queremos que estos niños encuentren aquí un momento de alegría, de aprendizaje y de esperanza. Aprender un idioma, compartir con otros, jugar y expresarse contribuye también a fortalecer su salud emocional”.

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