Los estragos que deja la atípica ola invernal en el departamento de Córdoba también se sienten en el sector educativo, por lo que tanto la gobernación como la alcaldía de Montería se vieron en la necesidad de suspender, temporalmente, las clases.

La primera en hacerlo fue la Alcaldía de Montería que dispuso el retorno a las aulas, si las condiciones lo permiten, el próximo lunes 9 de febrero, pero la gobernación de Córdoba lo mantiene suspendido hasta el 11 de febrero.

A través de la Resolución N° 00011 el gobernador Erasmo Zuleta Bechara suspendió las actividades académicas en los establecimientos educativos y todas sus sedes oficiales en los municipios de Buenavista, Canalete, Cereté, La Apartada, Los Córdobas, Montelíbano, Planeta Rica, Puerto Escondido, Puerto Libertador, San Bernardo del Viento, San José de Uré, San Pelayo, Tierralta y Valencia.

La Gobernación de Córdoba precisa que esta decisión se adoptó con la información técnica remitida desde los municipios, la cual fue solicitada una vez inició la emergencia.

De acuerdo con el reporte consolidado por las secretarías de educación municipales, las lluvias intensas e inundaciones han generado daños que comprometen las condiciones de seguridad en sedes educativas, por lo que se hace necesaria la adopción de medidas excepcionales orientadas a proteger la vida e integridad de los estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo.

Gobernación de Córdoba

El gobierno departamental informa que el acto administrativo establece que, en caso de mejorar las condiciones de los establecimientos educativos incluidos en la resolución, las clases podrán reanudarse, siempre y cuando se realice el respectivo reporte y notificación previa ante la Secretaría de Educación Departamental, a través de los rectores y directores rurales.

Educación superior

De otra parte, el Consejo Académico de la Universidad de Córdoba adoptó medidas académicas excepcionales, modificando de manera temporal el calendario académico para iniciar las actividades académicas el día 16 de febrero del presente año, sin afectar la vigencia del semestre, los procesos de matrícula ni los derechos académicos de los estudiantes.

La decisión fue adoptada en virtud de la emergencia climática ocasionada por las intensas lluvias e inundaciones, por lo que a su vez la alma máter le expresa su solidaridad a las familias que hoy enfrentan dificultades.

“Acompañamos especialmente a nuestros estudiantes, docentes y trabajadores, muchos de los cuales atraviesan situaciones de riesgo, desplazamiento, afectación de sus condiciones básicas de vida. Reiteramos nuestra cercanía y apoyo a las familias afectadas, y reafirmamos nuestro compromiso con la educación superior como un bien público al servicio del desarrollo social y del bienestar colectivo”, expresó el Consejo Académico de la Universidad de Córdoba en un comunicado emitido la tarde de este viernes 6 de febrero.